- На мой взгляд, по-спортивному владельцы клуба не правы. Да, поражение обидное, потеряны немалые деньги, вскипели болельщики с прессой. И руководство пошло на поводу эмоций, разом вычеркнув всё хорошее, что тренер делал до этого, не оставив ему права на ошибку. Зная Стаса, допускаю, что мог после матча погорячиться и он, - передает слова Романцева "СЭ".
59-летний экс-главный тренер сборной России, московских "Спартака" и "Динамо" Станислав Черчесов 19 июля был уволен с поста наставника венгерского "Ференцвароша", в котором работал с декабря 2021 года. Причиной этого стало крупное домашнее поражение клуба из Будапешта в ответном домашнем матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов против фарерского "Клаксвика" (0:3), которое привело к вылету из ЛЧ (первый матч 0:0). Ранее "Ференцварош" дважды стал под руководством Черчесова чемпионом Венгрии и выиграл Кубок страны.
Романцев: владельцы "Ференцвароша" не правы по отношению к Черчесову. Разом вычеркнули всё хорошее
Экс-главный тренер "Спартака" и сборной России Олег Романцев высказал мнение об увольнении наставника венгерского "Ференцвароша" Станислава Черчесова.
Фото: ФК "Ференцварош"