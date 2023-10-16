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Отец сбежавшего из "Шахтера" футболиста: в России ему будет безопасней

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Отец полузащитника украинского клуба "Шахтер" Олександра Роспутько прокомментировал побег сына в Россию через Турцию.
Фото: ФК "Шахтёр"
"Пока я не могу сообщить причину, почему Саша сбежал из "Шахтера". Я могу сказать, что в России ему точно будет безопасней. Информация о прошении политического убежища неправда. Мой сын его не просил. Он просто подаст документы на российский паспорт", — передает слова отца игрока Юрия Роспутько ИА Регнум.

19-летний украинский футболист Олександр Роспутько исчез в аэропорту. Вместе со своей командой игрок сдал багаж и после этого покинул своих товарищей по клубу. Украинец отключил телефон и удалил все фотографии из социальных сетей.

Сейчас взрослая команда "Шахтера" идет на третьем месте в чемпионате Украины. Клуб набрал 18 очков в 9 матчах.


Роспутько Шахтер Украина
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