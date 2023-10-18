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Алжир приостановил футбольный чемпионат в связи с событиями в секторе Газа

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Федерация футбола Алжира приняла решение приостановить чемпионат страны из-за трагических событий в секторе Газа.
Фото: Getty Image
Футбольная Федерация Алжира объявила о приостановке местного чемпионата. Подобное решение было принято в связи с трагическими событиями, которые сегодня развернулись в секторе Газа.

Ранее стало известно о том, что сборная Палестины по футболу из-за конфликта с Израилем не сможет проводить матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года на своей территории. Федерация футбола Алжира, в свою очередь, разрешила азиатской национальной команде организовать ближайшие игры у себя в стране.

Источник: официальный сайт Федерации футбола Алжира


Сборная Алжира
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