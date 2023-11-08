"Отсутствие Алексея Миранчука и Арсена Захаряна в списке вызывает лёгкое недоумение. Если причина в том, что они не появляются на поле в составе и "Реал Сосьедада", то непонятно, зачем вызвали Соболева и Волкова, которые пропустили последний тур РПЛ", — приводит слова Бубнова Sportbox.
Сборы национальной команды пройдут с 13 по 20 ноября.
20 ноября пройдет матч России против сборной Кубы. Встреча команд пройдет в Волгограде на "Волгоград Арене".
В нынешнем сезоне Алексей Миранчук сыграл 4 матча (100 минут). В них российский полузащитник не отметился голевыми действиями. Захарян играет в Испании за "Реал Сосьедад". В этом сезоне футболист принял участие в 8 играх (201 минута). За это время он не смог отметиться голевыми действиями.
Бубнов: отсутствие в сборной России Алексея Миранчука и Захаряна вызывает легкое недоумение
Бывший защитник "Динамо" Александр Бубнов поделился своим мнением о составе национальной команды России на ноябрьские сборы.
Фото: ФК "Аталанта"