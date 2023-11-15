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Минспорт Украины внес вингера "Челси" Мудрика и других игроков национальной сборной в список уклонистов

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Ряд футболистов сборной Украины попали в список уклонистов.
Фото: Getty Images
Минспорт Украины обнародовал новый перечень спортсменов-уклонистов, покинувших страну и не вернувшихся.

Всего в списке значится 304 человека. Помимо прочих в него включены вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик, нападающий и полузащитник "Жироны" Артем Довбик и Виктор Цыганков, защитник "Борнмута" Илья Забарный и голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин.

Источник: "Бомбардир"

Мудрик Цыганков Трубин Сборная Украины
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