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Черчесов может возглавить эмиратскую "Аль-Джазиру"

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Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить эмиратскую "Аль-Джазиру".
Фото: сборная России по футболу
По информации источника, 60-летний специалист входит в список кандидатов на пост главного тренера эмиратской "Аль-Джазиры". Последним местом работы Черчесова был венгерский "Ференцварош".

Ранее Станислав Саламович возглавлял сборную России, московское "Динамо", "Спартак" и еще ряд российских и европейских клубов. После 12-ти туров "Аль-Джазира" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата ОАЭ и отстает от лидирующего "Аль-Васла" на десять очков. Напомним, что Черчесов был уволен из "Ференцвароша" в июле 2023 года.

Источник: Sport24.

Черчесов ОАЭ Аль-Джазира
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