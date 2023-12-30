По информации источника, 60-летний специалист входит в список кандидатов на пост главного тренера эмиратской "Аль-Джазиры". Последним местом работы Черчесова был венгерский "Ференцварош".
Ранее Станислав Саламович возглавлял сборную России, московское "Динамо", "Спартак" и еще ряд российских и европейских клубов. После 12-ти туров "Аль-Джазира" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата ОАЭ и отстает от лидирующего "Аль-Васла" на десять очков. Напомним, что Черчесов был уволен из "Ференцвароша" в июле 2023 года.
Источник: Sport24.
Черчесов может возглавить эмиратскую "Аль-Джазиру"
Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить эмиратскую "Аль-Джазиру".
Фото: сборная России по футболу