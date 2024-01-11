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Официально: Бонуччи перешел в "Фенербахче"

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Чемпион Европы в составе сборной Италии Леонардо Бонуччи подписал контракт с клубом из Турции.
Фото: официальный сайт "Фенербахче"
Состав турецкого "Фенербахче" пополнил бывший защитник "Ювентуса" и сборной Италии Леонардо Бонуччи. Контракт с футболистом подписан до конца текущего сезона. Бонуччи будет выступать за "Фенербахче" под номером 19.

Первую половину сезона итальянец провел в немецкой Бундеслиге, где в составе "Униона" принял участие в 7-ми матчах и забил 1 гол. Летом Бонуччи покинул "Ювентус", аргументируя свой выбор желанием больше играть, чтобы получить вызов в состав сборной Италии на Евро-2024.

Ранее Бонуччи связывали с переходом в "Рому" и "Дженоа".

Источник: официальный сайт "Фенербахче"

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