Состав турецкого "Фенербахче" пополнил бывший защитник "Ювентуса" и сборной Италии Леонардо Бонуччи. Контракт с футболистом подписан до конца текущего сезона. Бонуччи будет выступать за "Фенербахче" под номером 19.
Первую половину сезона итальянец провел в немецкой Бундеслиге, где в составе "Униона" принял участие в 7-ми матчах и забил 1 гол. Летом Бонуччи покинул "Ювентус", аргументируя свой выбор желанием больше играть, чтобы получить вызов в состав сборной Италии на Евро-2024.
Ранее Бонуччи связывали с переходом в "Рому" и "Дженоа".
Источник: официальный сайт "Фенербахче"
Официально: Бонуччи перешел в "Фенербахче"
Чемпион Европы в составе сборной Италии Леонардо Бонуччи подписал контракт с клубом из Турции.
Фото: официальный сайт "Фенербахче"