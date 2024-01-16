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Аршавин: мне трудно представить, почему Месси получил награду лучшему игроку 2023 года

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Экс-нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился своими рассуждениями относительно получения награды лучшему игроку 2023 года Лионелем Месси.
Фото: Getty Images
По словам Андрея Аршавина, несмотря на то, что он является поклонником Лионеля Месси, он не понимает, почему аргентинский нападающий получил награду лучшему игроку минувшего года.

«Мне трудно представить и убедить себя, за что он получил эту награду», - передает слова Аршавина «Матч ТВ».

Кроме того, экс-игрок сборной России отметил, что аргентинский футболист проигнорировал саму церемонию награждения и решил остаться в расположении «Интер Майами».

Аршавин Месси Интер Майами
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