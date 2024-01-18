"Так получилось, что партнер по команде попал локтем по моей голове. В тот момент у меня было большое рассечение. Врачи вообще не хотели, чтобы я продолжал матч, потому что оно было просто огромным – после матча мне наложили восемь или девять швов. Но сейчас я чувствую себя хорошо – всё обошлось, к счастью", - сказал Лодыгин.
Вчера "Панатинаикос" с Юрием Лодыгиным в воротах выбил "Олимпиакос" из Кубка Греции. Российский голкипер отстоял "на ноль" 120 минут. Основное и дополнительное время матча завершилось безголевой ничьей. В серии пенальти Лодыгин отразил один удар, "Панатинаикос" выиграл со счетом 7:6.
На счету экс-вратаря "Зенита" в текущем сезоне 11 матчей во всех турнирах за "Панатинаикос". 5 из 8-ми матчей россиянина в чемпионате Греции были "сухими". Контракт Лодыгина с "Панатинаикосом" рассчитан до лета 2026-го года.
Источник: "Чемпионат"
Лодыгин - о травме в матче Кубка Греции: мне наложили 8-9 швов. Чувствую себя хорошо
Российский голкипер "Панатинаикоса" Юрий Лодыгин рассказал о травме, полученной в матче 1/8 финала Кубка Греции против "Олимпиакоса".
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