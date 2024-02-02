"С какой российской командой можно сравнить уровень игры "Аль-Насра"? "Зенит" или "Краснодар". Но, мне кажется, они посильнее. Говоря о том, насколько сильнее, то если по матчу с "Интер Майами", то прилично. Я просто не понял, "Интер Майами" — это что за команда? ФНЛ какая-то, всё пешком", - заявил Орещук.
Напомним "Интер Майами" Лионеля Месси пропустил шесть безответных голов в товарищеском матче против "Аль-Насра" Криштиану Роналду. Сам португалец пропускал встречу из-за повреждения. Лео Месси вышел на поле во втором тайме, но не смог помочь своей команде. В составе "Интера Майами", помимо Месси, выступают другие экс-игроки "Барселоны" - Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс.
"Краснодар" и "Зенит" занимают два верхних места в турнирной таблице РПЛ. "Аль-Наср" в чемпионате Саудовской Аравии идет на второй строчке, отставая от "Аль-Хилаля" Малкома и Неймара на 7 очков.
Источник: "РБ Спорт"
Орещук: "Интер Майами" — это что за команда? ФНЛ какая-то
Бывший спортдир московского "Динамо" Роман Орещук поделился мнением относительно уровня "Интера Майами" в составе которого выступает Лионель Месси.
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