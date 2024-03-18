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Вратарь "Панатинаикоса" Лодыгин - о завершении карьеры: может быть, в 40 лет

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Российский голкипер "Панатинаикоса" Юрий Лодыгин поделился планами о продолжении карьеры.
Фото: Getty Images
"Завершить карьеру в России? Посмотрим в 2026 году. Дай бог, все будет хорошо со здоровьем. Думаю, так оно и будет. Все-таки я очень много работал над этим, много тренируюсь. Не думаю, что в 36 лет могу легко закончить. Может быть, в 40", - заявил Лодыгин.

Воспитанник греческого "Ксанти" Юрий Лодыгин выступал в составе санкт-петербургского "Зенита" с июля 2013-го по январь 2019-го года. В составе "сине-бело-голубых" Лодыгин дважды выигрывал чемпионат России, дважды - Суперкубок страны и один раз становился обладателем Кубка России. С лета 2022-го года голкипер выступает за греческий "Панатинаикос".

В текущем сезоне на счету Лодыгина 11 матчей в чемпионате Греции, 7 из которых - "сухие". Кроме того, 33-летний вратарь получил от штаба Валерия Карпина вызов на мартовские матчи сборной России против Сербии и Парагвая. Действующий контракт Юрия Лодыгина с его нынешним клубом истекает 30 июня 2026-го года.

Источник: "РБ Спорт"

Лодыгин Сборная России Панатинаикос
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