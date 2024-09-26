- Не стоит относиться так, что Головин будет все пять лет играть в "Монако". Всё зависит от него. Если будет ярко играть, его спокойно заберёт топ-клуб, а "Монако" зачастую является трамплином для этого. Продление очень логично, на него рассчитывают, - цитирует Сычёва "Чемпионат".
Ранее была информация, что в ближайшее время "Монако" заключит с российским полузащитником контракт сроком на пять лет.
Головин является игроком "Монако" с 2018 года, перейдя из столичного ЦСКА. За это время он провел за монегасков 207 матчей и записал на свой счет 31 гол. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 30 млн евро.
В текущем сезоне 28-летний Головин сыграл в трех матчах за "Монако" в Лиге 1, но не отметился голевыми действиями.
Сычёв: если Головин будет ярко играть в "Монако", его заберет топ-клуб
Экс-форвард сборной России Дмитрий Сычёв прокомментировал информацию о том, что полузащитник Александр Головин подпишет новый долгосрочный контракт с "Монако".
Фото: ФК "Монако"