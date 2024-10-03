ФИФА официально объявила о введении дополнительного трансферного окна

В футболе появится третье трансферное окно.

Фото: ФИФА

Международная федерация футбола объявила о введении дополнительного трансферного окна. Это решение связано с проведением обновленного клубного чемпионата мира.



Дополнительное окно будет открыто с 1 по 10 июня 2025 года. Это позволит клубам найти замену уходящим игрокам перед началом турнира.



Клубный чемпионат мира в новом формате пройдет в США с 15 июня по 13 июля. В нем примут участие 32 команды.