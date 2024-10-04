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Непомнящий: не могу сказать, сможет ли Чалов адаптироваться к греческому футболу

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Футбольный тренер Валерий Непомнящий поделился своим мнением о выступлении Фёдора Чалова за греческий ПАОК.
Фото: IMAGO
"Фёдор — зависимый футболист. В ПАОКе у него нет таких партнёров, какие были в ЦСКА. Не могу сказать, когда он адаптируется к греческому футболу и сможет ли это вообще сделать. Греки точно не могут играть, как ЦСКА. Армейцы выступают намного интереснее", - приводит слова Непомнящего Legalbet.

Фёдор Чалов перешёл из московского ЦСКА в греческий ПАОК в августе 2024 года за 3 млн евро. За свою новую команду 26-летний российский нападающий принял участие в 11 матчах, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Помимо Фёдора, за ПАОК выступает ещё один россиянин - Магомед Оздоев.

ПАОК после шести туров, набрав 13 очков, в настоящее время занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Греции, уступая лидирующему АЕКу 1 очко.

Валерий Непомнящий Федор Чалов ЦСКА ПАОК
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