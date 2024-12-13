Сообщается, что "Пюник", который базируется в армянской столице Ереване, в сентябре был выставлен на продажу из-за конфликта президента футбольного клуба Артура Согомоняна с руководством Федерации футбола Армении.
"Пюник", основанный в 1992 году, 16 раз становился чемпионом Армении, 8 раз - обладателем Кубка Армении, 10 раз - обладателем Суперкубка Армении. В текущем сезоне команда в 17-ти матчах набрала 37 очков, с которыми сейчас занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Армении.
Источник: Legalbet
Армянский "Пюник" может быть куплен уральской металлургической компанией
По информации СМИ, к покупке армянского футбольного клуба "Пюник" близка уральская компания, которая занимается металлургией.