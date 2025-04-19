"Даня чувствует себя готовым стать первым номером "Штурма". Надеюсь, мы все увидим, насколько это будет подтверждено игрой. Конечно, он желал бы побольше играть, тем не менее он спокойно относится к нынешней ситуации, трудится", - цитирует Кузьмичева "Чемпионат".
Даниил Худяков перешел в австрийский "Штурм" из московского "Локомотива" летом 2024 года за 340 тысяч евро и заключил контракт до лета 2028 года. В текущем сезоне российский голкипер провел во всех турнирах 4 матча, пропустил 4 мяча и сохранил свои ворота "сухими" в 2-х встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего вратаря в 1 миллион евро.
На данный момент "Штурм" лидирует в турнирной таблице чемпионата Австрии, опережая ближайшего конкурента на три очка.
Агент Худякова: Даня чувствует себя готовым стать первым номером "Штурма"
Владимир Кузьмичев, представляющий интересы голкипера "Штурма" Даниила Худякова, рассказал о планах своего клиента.
Фото: Global Look Press