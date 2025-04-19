Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Оренбург
2 - 1 2 1
Динамо МхЗавершен
Акрон
0 - 0 0 0
Спартак1 тайм
Локомотив
17:00
Нижний НовгородНе начат
Краснодар
19:30
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Енисей
0 - 0 0 0
ЧайкаЗавершен
Черноморец
15:00
СКА-ХабаровскНе начат
Нефтехимик
18:00
КАМАЗНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брентфорд
17:00
БрайтонНе начат
Кристал Пэлас
17:00
БорнмутНе начат
Вест Хэм
17:00
СаутгемптонНе начат
Эвертон
17:00
Манчестер СитиНе начат
Астон Вилла
19:30
НьюкаслНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
15:00
ВаленсияНе начат
Барселона
17:15
СельтаНе начат
Мальорка
19:30
ЛеганесНе начат
Лас-Пальмас
22:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лечче
16:00
КомоНе начат
Монца
19:00
НаполиНе начат
Рома
21:45
ВеронаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
РБ Лейпциг
16:30
ХольштайнНе начат
Хайденхайм
16:30
БаварияНе начат
Вердер
16:30
БохумНе начат
Фрайбург
16:30
ХоффенхаймНе начат
Майнц
16:30
ВольфсбургНе начат
Унион
19:30
ШтутгартНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
ПСЖ
18:00
ГаврНе начат
Монако
20:00
СтрасбургНе начат
Марсель
22:05
МонпельеНе начат

Агент Худякова: Даня чувствует себя готовым стать первым номером "Штурма"

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы голкипера "Штурма" Даниила Худякова, рассказал о планах своего клиента.
Фото: Global Look Press
"Даня чувствует себя готовым стать первым номером "Штурма". Надеюсь, мы все увидим, насколько это будет подтверждено игрой. Конечно, он желал бы побольше играть, тем не менее он спокойно относится к нынешней ситуации, трудится", - цитирует Кузьмичева "Чемпионат".

Даниил Худяков перешел в австрийский "Штурм" из московского "Локомотива" летом 2024 года за 340 тысяч евро и заключил контракт до лета 2028 года. В текущем сезоне российский голкипер провел во всех турнирах 4 матча, пропустил 4 мяча и сохранил свои ворота "сухими" в 2-х встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего вратаря в 1 миллион евро.

На данный момент "Штурм" лидирует в турнирной таблице чемпионата Австрии, опережая ближайшего конкурента на три очка.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится