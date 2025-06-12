Экс-лидер "Спартака" Квинси Промес задержан полицией

Нидерландские СМИ сообщили о задержании экс-футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"
Как пишет De Telegraaf, голландец задержан в Дубае и переведен в следственный изолятор. Промес может быть доставлен в Нидерланды, если его арест связан с запросом об экстрадиции.

В родной стране экс-лидер "Спартака" дважды заочно приговорен к тюремному сроку. Вначале Промес был осужден на полтора года за ножевое ранение, затем в 2024-м - к шести годам за контрабанду наркотиков. Прошедший сезон футболист провел в клубе "Юнайтед" из Дубая.

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