Захарян выйдет в стартовом составе "Реала Сосьедад" в матче Кубка Испании

Российский полузащитник Арсен Захарян выйдет в стартовом составе "Реала Сосьедад" в матче 1/64 финала Кубка Испании против "Негрейры".
Фото: Global Look Press
Матч состоится сегодня, 28 октября, и начнется в 23:00 по московскому времени. Для 22-летнего атакующего полузащитника это будет первое появление в основном составе "Реала Сосьедад" в сезоне-2025/2026.

Арсен Захарян перешел в испанский клуб в августе 2023 года. Контракт с игроком рассчитан до конца июня 2029 года. Всего за "Реал Сосьедад" футболист провел 48 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.

В текущем сезоне Захарян суммарно сыграл за клуб 83 минуты в 4-х встречах чемпионата Испании.

