"Играть он будет по-любому. Главная задача - не травмироваться". Мостовой - о Захаряне

"Хорошо, что Захарян возвращается в строй. Отыграл почти весь матч - поэтому молодец! Здесь нужно избавиться от травм - всё! А играть он будет по-любому. Главная задача - не травмироваться. У него молодое, хорошее состояние и впереди огромная футбольная жизнь", - сказал Мостовой "Чемпионату".
Арсен Захарян выступает за испанский "Реал Сосьедад" с августа 2023 года. Всего за клуб атакующий полузащитник провел 49 игр, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи. В текущем сезоне российский футболист суммарно сыграл 83 минуты в 4-х матчах испанского чемпионата.
Захарян отметился голом в матче 1/64 финала Кубка Испании против "Негрейры". Мяч был забит на 54-й минуте игры. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "Реала Сосьедад".
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал игру полузащитника "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна, отметившегося голом в матче Кубка Испании.
Фото: Global Look Press