Головин попал в стартовый состав "Монако" на матч против "Парижа"

Игрок французского "Монако" Александр Головин сыграет в стартовом составе в матче чемпионата против "Парижа".

Фото: Global Look Press

Сегодня, 1 ноября, состоится матч 11-го тура чемпионата Франции между "Монако" и "Парижем". Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени. Александр Головин попал в стартовый состав монегасков на эту встречу.



В текущем сезоне атакующий полузащитник провел 6 матчей и забил 2 гола в французском клубе. Футболист пропустил несколько встреч из-за травмы подколенного сухожилия.



На данный момент "Монако" занимает 2-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 20 очков. "Париж" идет на 12-й строчке с 11-ю баллами в активе.

