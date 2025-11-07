Матчи Скрыть

Финалиссима между Аргентиной и Испанией состоится весной 2026 года - источник

Международная федерация футбола (ФИФА) утвердила новую дату проведения Финалиссимы - матча между чемпионами Европы и Америки, сообщает источник.
Фото: Getty Images
Согласно информации источника, встреча сборных Испании и Аргентины запланирована на 27 марта 2026 года. Первоначально матч был намечен на 28 марта, но дата была скорректирована организаторами.

Матч между победителями чемпионата Европы и Кубка Америки должен состоятся на стадионе "Лусаил" в Катаре.

Однако проведение Финалиссимы зависит от результатов отбора сборной Испании на чемпионат мира 2026 года. Если команде придется участвовать в стыковых матчах плей-офф в марте, встреча с аргентинцами не состоится.

Источник: Marca

