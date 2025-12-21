В Сербии назвали ошибкой возможное назначение Станковича в "Црвену Звезду"

"Что касается кандидатуры Станковича, то ее считают неоднозначной. Все видели его работу в Италии и в России. Болельщики и эксперты считают, что данное назначение будет ошибкой", - сказал Цветкович "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что Деян Станкович может стать главным тренером "Црвены Звезды".
Сербский специалист возглавлял московский "Спартак" с начала июля 2024 года по ноябрь 2025 года. В текущем сезоне под его руководством красно-белые провели 22 матча, одержали 12 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений.
Сербский журналист Иван Цветкович высказался о возможном назначении Деяна Станковича в "Црвену Звезду".
