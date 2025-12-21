Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
0 - 3 0 3
АтлетикоЗавершен
Вильярреал
0 - 0 0 0
Барселона1 тайм
Эльче
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Бетис
23:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кальяри
2 - 2 2 2
ПизаЗавершен
Сассуоло
0 - 0 0 0
Торино2 тайм
Фиорентина
20:00
УдинезеНе начат
Дженоа
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
0 - 0 0 0
Санкт-Паули1 тайм
Хайденхайм
19:30
БаварияНе начат

В Сербии назвали ошибкой возможное назначение Станковича в "Црвену Звезду"

Сербский журналист Иван Цветкович высказался о возможном назначении Деяна Станковича в "Црвену Звезду".
Фото: Global Look Press
"Что касается кандидатуры Станковича, то ее считают неоднозначной. Все видели его работу в Италии и в России. Болельщики и эксперты считают, что данное назначение будет ошибкой", - сказал Цветкович "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация, что Деян Станкович может стать главным тренером "Црвены Звезды".

Сербский специалист возглавлял московский "Спартак" с начала июля 2024 года по ноябрь 2025 года. В текущем сезоне под его руководством красно-белые провели 22 матча, одержали 12 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений.

