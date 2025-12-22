"Сам матч (финал Межконтинентального кубка) я не видел. У "ПСЖ" несколько вратарей в основном составе - Матвей получил шанс в финале Межконтинентального Кубка и воспользовался им, помог команде завоевать очередной трофей в этом году. Видно, что он прибавляет, показывает очень уверенную игру. Готов бороться и конкурировать с лучшими вратарями Европы", - сказал Шунин "Матч ТВ".
Финал Межконтинентального кубка между "ПСЖ" и "Фламенго" состоялся 17 декабря. Победу в матче одержал французский клуб (1:1 2:1 - пен.). Матвей Сафонов отразил 4 мяча в послематчевой серии пенальти.
Российский голкипер выступает за "ПСЖ" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне вратарь провел 4 матча, отыграв 2 из них на ноль. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость Сафонова по версии сайта Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.
Шунин: Сафонов готов конкурировать с лучшими вратарями Европы
Бывший голкипер "Динамо" оценил игру футболиста "ПСЖ" Матвея Сафонова.
