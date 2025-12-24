Матчи Скрыть

Сафонов - лучший игрок "ПСЖ" в декабре по версии Le Parisien

Матвей Сафонов признан лучшим игроком "ПСЖ" в декабре по версии издания Le Parisien.
Фото: Getty Images
Второе место в рейтинге занял полузащитник Уоррен Заир-Эмери, на третьей строчке расположился защитник Вильям Пачо.

Матвей Сафонов выступает в составе французского "ПСЖ" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне голкипер провел за клуб 4 матча, отыграв 2 из них на ноль. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 26-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.

