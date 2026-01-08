По информации источника, также голкипером интересуются "Брайтон" и "Ноттингем Форест".
Андрей Лунин выступает в составе мадридского "Реала" с начала июля 2018 года. В текущем сезоне за клуб голкипер провел 2 матча и пропустил 5 голов. Соглашение с футболистом действует до конца июня 2030 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.
Источник: инсайдер Экрем Конур
Клубам АПЛ интересен Лунин из "Реала" - источник
