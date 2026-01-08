Единственный мяч в составе хозяев забил Криштиану Роналду. Португальский нападающий отличился на 81-й минуте, реализовав пенальти после удаления игрока соперника.
Этот гол стал для 40-летнего форварда 958-м в профессиональной карьере и позволил ему вновь обновить собственный рекорд.
По итогам тура "Аль-Наср" с 31 очком остаётся на второй строчке турнирной таблицы и увеличил отставание от лидирующего "Аль-Хиляля" до четырёх баллов. "Аль-Кадисия" занимает четвёртое место, имея в активе 27 очков.
Роналду забил 958-й гол в карьере, но "Аль-Наср" проиграл
В Саудовской Аравии состоялся матч 14-го тура национального чемпионата, в котором "Аль-Наср" на своём поле уступил "Аль-Кадисии" со счётом 1:2.
Фото: ФК "Аль-Наср"