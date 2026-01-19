Сенегал во второй раз стал победителем Кубка африканских наций

Сборная Сенегала стала победителем Кубка африканских наций, обыграв Марокко в финальном матче турнира.

Встреча завершилась со счётом 1:0.На 90+24-й минуте Браим Диас не сумел реализовать пенальти, а вскоре Сенегал воспользовался своим шансом - Пап Гейе забил единственный гол встречи.Для Сенегала это второй титул в истории Кубка Африки: ранее команда выигрывала турнир в 2021 году. Марокко, в свою очередь, во второй раз дошло до финала и снова уступило в решающем матче.