Скандал в финале Кубка Африки: Сенегал отказался продолжать матч с Марокко

Финал Кубка африканских наций-2025 между сборными Марокко и Сенегала завершался скандалом.
Фото: Getty Images
В концовке встречи сенегальская команда покинула поле в знак протеста.

На 90+8-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота Сенегала после подсказки ВАР. Сразу после этого главный тренер сборной Сенегала Пап Тьяв увёл футболистов с поля, отказавшись продолжать матч.

Отметим, что во втором тайме арбитр матча отменил гол сборной Сенегала.

Спустя некоторое время сенегальцы вернулись на поле и продолжили встречу. Марокканцы по итогу не смогли реализовать пенальти.

