Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
2 - 0 2 0
ИМТЗавершен
Оренбург
1 - 0 1 0
Сурхан2 тайм

В "Актобе" прокомментировали слухи об интересе к Нани, Пьяничу и Смолову

Пресс-служба "Актобе" высказалась о возможных трансферах клуба.
Фото: Getty Images
"Селекционный отдел футбольного клуба "Актобе" ведёт активную работу на трансферном рынке. Официально пока не хочется ничего комментировать по именам игроков, поскольку ни с кем из перечисленных вами футболистов (да и в целом), не было подписано контрактов", - передает слова пресс-службы "Советский спорт".

Ранее в СМИ появилась информация, что казахстанский "Актобе" может подписать Федора Смолова, Луиша Нани и Миралема Пьянича. Также клуб контактировал с бывшими нападающим "Баварии" Томасом Мюллером, но футболист отказался от трансфера, узнав, что в чемпионате Казахстана придется играть на полях с искусственным газоном.

В прошлом сезоне казахстанская команда заняла пятое место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 43 очка в 26-ти матчах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится