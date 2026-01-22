Роналду оформил 960-й гол в карьере

Криштиану Роналду отметился голом в поединке 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Дамака".

Фото: ФК "Аль-Наср"

Встреча завершилась победой команды португальца со счетом 2:1.



Роналду забил на 50-й минуте после передачи Жоау Феликса. Этот мяч стал для 40-летнего форварда 960-м в профессиональной карьере.



Криштиану выступает за "Аль-Наср" с 2023 года. За это время он провел 125 матчей, забил 110 голов и сделал 22 результативные передачи. Контракт игрока рассчитан до середины 2027 года.