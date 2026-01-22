Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Карабах
3 - 2 3 2
АйнтрахтЗавершен
Галатасарай
1 - 1 1 1
АтлетикоЗавершен
Ювентус
2 - 0 2 0
БенфикаЗавершен
Марсель
0 - 3 0 3
ЛиверпульЗавершен
Ньюкасл
3 - 0 3 0
ПСВЗавершен
Аталанта
2 - 3 2 3
АтлетикЗавершен
Бавария
2 - 0 2 0
ЮнионЗавершен
Челси
1 - 0 1 0
ПафосЗавершен
Славия
2 - 4 2 4
БарселонаЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
2 - 2 2 2
ТюменьЗавершен
Рубин
3 - 1 3 1
ИМТЗавершен

Роналду оформил 960-й гол в карьере

Криштиану Роналду отметился голом в поединке 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Дамака".
Фото: ФК "Аль-Наср"
Встреча завершилась победой команды португальца со счетом 2:1.

Роналду забил на 50-й минуте после передачи Жоау Феликса. Этот мяч стал для 40-летнего форварда 960-м в профессиональной карьере.

Криштиану выступает за "Аль-Наср" с 2023 года. За это время он провел 125 матчей, забил 110 голов и сделал 22 результативные передачи. Контракт игрока рассчитан до середины 2027 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится