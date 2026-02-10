В одной из социальных сетей Лилия опубликовала мем с текстом: "Что должны были замедлить в 21 веке: старение, рост классового неравенства, рост суицидальных настроений. Что замедлили: YouTube, Telegram, WhatsApp".
Сегодня, 10 февраля, Роскомнадзор подтвердил введение новых ограничений в отношении популярного мессенджера Телеграм. В сообщении ведомства говорится, что мессенджер игнорирует законы РФ, из-за чего в его отношении предусмотрены санкции.
В первой части сезона 2025/2026 Антон Заболотный провел за "Спартак" 14 матчей, в которых отметился 3 голевыми передачами.
Жена Заболотного отреагировала на замедление Телеграм в России
Лилия, супруга нападающего "Спартака" Антон Заболотного, отреагировала на новость о замедлении работы мессенджера Телеграм в России.
Фото: личный архив Антона Заболотного