Жена Заболотного отреагировала на замедление Телеграм в России

Лилия, супруга нападающего "Спартака" Антон Заболотного, отреагировала на новость о замедлении работы мессенджера Телеграм в России.
Фото: личный архив Антона Заболотного
В одной из социальных сетей Лилия опубликовала мем с текстом: "Что должны были замедлить в 21 веке: старение, рост классового неравенства, рост суицидальных настроений. Что замедлили: YouTube, Telegram, WhatsApp".

Сегодня, 10 февраля, Роскомнадзор подтвердил введение новых ограничений в отношении популярного мессенджера Телеграм. В сообщении ведомства говорится, что мессенджер игнорирует законы РФ, из-за чего в его отношении предусмотрены санкции.

В первой части сезона 2025/2026 Антон Заболотный провел за "Спартак" 14 матчей, в которых отметился 3 голевыми передачами.


