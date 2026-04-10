В Норвегии сообщили, что российский голкипер Никита Хайкин получил гражданство

- Прямо сейчас мы получили известие, что Никита Хайкин получил гражданство Норвегии и паспорт. Сегодня это было подтверждено официальными документами, - приводит слова Сальведта "Чемпионат".
В текущем сезоне Никита Хайкин провел за "Буде-Глимт" во всех турнирах 16 матчей, пропустил 24 мяча и сохранил свои ворота в неприкосновенности в 4 встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего голкипера в 3,5 миллионов евро. Ранее футболист выступал за молодежные сборные России.