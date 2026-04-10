Губерниев высказался о возможной игре Хайкина за сборную Норвегии

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о голкипере "Буде-Глимт" Никите Хайкине.

Фото: Getty Images

"То, что он вратарь уровня сборной Норвегии, - это совершенно очевидный факт. Если у него получится попасть в сборную, если его будут рассматривать, в любом случае шанс сыграть на крупных турнирах у него есть, если он теперь гражданин Норвегии. Я пожелаю ему удачи", - сказал Губерниев "Матч ТВ"

Дмитрий Губерниев пожелал удачи Никите Хайкину.Ранее стало известно, что Никита Хайкин получил норвежское гражданство.Футболист выступает в составе "Буде-Глимт" с конца марта 2023 года. В текущем сезоне за клуб голкипер провел 16 матчей, пропустил 24 мяча и отыграл 4 встречи на ноль. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость Хайкина по версии сайта Transfermarkt составляет 3,5 миллиона евро.