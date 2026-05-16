Саудовский клуб уступил японской "Гамбе Осаке" со счётом 0:1. Автором победного мяча стал турецкий нападающий Денис Хуммет, отличившийся на 30-й минуте.
Лидер "Аль-Насра" Криштиану Роналду провёл на поле весь матч. Португальцу не удалось отметиться результативными действиями. Добавим, что нападающий в составе своей команды по-прежнему не завоевал пока что ни одного титула.
"Аль-Наср" с Роналду уступил в решающем матче азиатской Лиги чемпионов
"Аль-Наср" потерпел поражение в финале Лиги чемпионов АФК 2.
Фото: Getty Images