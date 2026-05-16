"Челси" определился с новым главным тренером - источник

Хаби Алонсо близок к назначению в "Челси".

Фото: ФК "Реал Мадрид"

Как сообщает журналист Фабрис Хоукинс из RMC Sport, испанский специалист уже согласовал с лондонским клубом условия будущего контракта.



По информации источника, стороны договорились о двухлетнем сотрудничестве - соглашение будет рассчитано минимум до 2028 года.



Летом 2025 года испанец возглавил мадридский "Реал", однако уже в январе следующего года покинул пост наставника команды. Также ранее он возглавлял "Байер", с которым стал чемпионом Германии.