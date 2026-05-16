Как пишет L'Уquipe237, интерес к камерунскому защитнику проявляют клубы Английской премьер-лиги.
По данным источника, в числе претендентов на 24-летнего футболиста называется "Брайтон". Отмечается, что выступление Ву за московскую команду привлекли внимание сразу нескольких представителей английского чемпионата.
Ву перешёл в "Спартак" осенью прошлого года. С тех пор он принял участие в 26 матчах и забил три мяча. Контракт защитника с московским клубом действует до лета 2029 года.
Футболист "Спартака" может перейти в клуб АПЛ
Кристофер Ву может покинуть "Спартак" после одного сезона в России.
