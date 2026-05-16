Агент - о Дуране: у него проблемы с восприятием реальности

- Нужно понимать, что это за футболист, и как человек, который ранее стоил 70 миллионов евро, попадает в аренду. Очевидно, что у Дурана есть проблемы с адекватным восприятием реальности, - цитирует агента "Спорт День за Днём".
Ранее "Зенит" сообщил, что нападающий уехал из команды по личным причинам. Позже появилась информация, что колумбиец не вернётся в петербургский клуб.
Дуран присоединился к сине-бело-голубым зимой на правах аренды. За время выступлений в России форвард отличился двумя голами - одним в РПЛ и ещё одним в Кубке страны.