Первая лига

СКА-Хабаровск
2 - 0 2 0
НефтехимикЗавершен
Черноморец
2 - 1 2 1
УралЗавершен
Ротор
5 - 0 5 0
ЧайкаЗавершен
Челябинск
2 - 2 2 2
ШинникЗавершен
КАМАЗ
0 - 1 0 1
СоколЗавершен
Волга Ул
0 - 3 0 3
ФакелЗавершен
Арсенал Тула
1 - 4 1 4
РодинаЗавершен
Спартак Кострома
0 - 1 0 1
УфаЗавершен
Торпедо
1 - 0 1 0
ЕнисейЗавершен

Кубок Англии

Новости
Челси
0 - 1 0 1
Манчестер СитиЗавершен

Агент - о Дуране: у него проблемы с восприятием реальности

Тимур Лепсая высказался о ситуации вокруг Джона Дурана, который покинул расположение "Зенита" до окончания сезона.
Фото: ФК "Зенит"
Агент считает, что история с колумбийским форвардом не должна вызывать удивления, учитывая обстоятельства его карьеры в последние годы.

- Нужно понимать, что это за футболист, и как человек, который ранее стоил 70 миллионов евро, попадает в аренду. Очевидно, что у Дурана есть проблемы с адекватным восприятием реальности, - цитирует агента "Спорт День за Днём".

Ранее "Зенит" сообщил, что нападающий уехал из команды по личным причинам. Позже появилась информация, что колумбиец не вернётся в петербургский клуб.

Дуран присоединился к сине-бело-голубым зимой на правах аренды. За время выступлений в России форвард отличился двумя голами - одним в РПЛ и ещё одним в Кубке страны.

