Первая лига

СКА-Хабаровск
2 - 0 2 0
НефтехимикЗавершен
Черноморец
2 - 1 2 1
УралЗавершен
Ротор
5 - 0 5 0
ЧайкаЗавершен
Челябинск
2 - 2 2 2
ШинникЗавершен
КАМАЗ
0 - 1 0 1
СоколЗавершен
Волга Ул
0 - 3 0 3
ФакелЗавершен
Арсенал Тула
1 - 4 1 4
РодинаЗавершен
Спартак Кострома
0 - 1 0 1
УфаЗавершен
Торпедо
1 - 0 1 0
ЕнисейЗавершен

Кубок Англии

Новости
Челси
0 - 1 0 1
Манчестер СитиЗавершен

Макаров - о выступлении в Турции: доволен, что играю, получаю опыт и не ударил в грязь лицом

Денис Макаров прокомментировал свои выступления за "Кайсериспор" после зимнего ухода из московского "Динамо".
Фото: ФК "Кайсериспор"
Футболист отметил, что старается приносить пользу команде не только через голы и передачи.

- Кто-то смотрит на статистику, а кто-то - на игру. Я нахожу, создаю моменты. Вопрос реализации - это уже другое. Доволен тем, что играю, получаю опыт и не ударил в грязь лицом, - цитирует Макарова "РБ Спорт".

После перехода в турецкий клуб россиянин провёл 12 матчей, но пока не отметился голами или ассистами. Ранее Макаров рассказывал, что руководство "Кайсериспора" заинтересовано в продлении сотрудничества.

По итогам сезона команда не сумела сохранить место в Суперлиге. Клуб завершил чемпионат в зоне вылета.

