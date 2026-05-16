Макаров - о выступлении в Турции: доволен, что играю, получаю опыт и не ударил в грязь лицом

- Кто-то смотрит на статистику, а кто-то - на игру. Я нахожу, создаю моменты. Вопрос реализации - это уже другое. Доволен тем, что играю, получаю опыт и не ударил в грязь лицом, - цитирует Макарова "РБ Спорт"

Футболист отметил, что старается приносить пользу команде не только через голы и передачи.После перехода в турецкий клуб россиянин провёл 12 матчей, но пока не отметился голами или ассистами. Ранее Макаров рассказывал, что руководство "Кайсериспора" заинтересовано в продлении сотрудничества.По итогам сезона команда не сумела сохранить место в Суперлиге. Клуб завершил чемпионат в зоне вылета.