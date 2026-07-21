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Известный европейский клуб объявил о подписании Дурана

Колумбийский нападающий Джон Дуран продолжит карьеру в "Бенфике".
Фото: ФК "Бенфика"
Лиссабонский клуб арендовал 22-летнего форварда у "Аль-Насра" до завершения сезона-2026/2027, сохранив за собой право выкупа игрока за 30 миллионов евро.

Прошлую весеннюю часть сезона Дуран отыграл в РПЛ, защищая цвета "Зенита". В российском чемпионате колумбиец появился на поле шесть раз и однажды сумел забить, реализовав пенальти. По информации Transfermarkt, текущая стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро.

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