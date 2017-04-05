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Жулиано: будь я тренером сборной России – взял бы на ЧМ-2018 всех игроков "Зенита"

Полузащитник "Зенита" Жулиано считает, что чемпионат мира в России пройдёт на хорошем уровне.

- Сколько россиян из "Зенита" достойны сыграть на чемпионате мира? Будь я тренером сборной России – взял бы их всех. Но пусть лучше выбирает Черчесов – не буду за него решать. На каком уровне пройдёт чемпионат мира в России? Думаю, организация будет очень хорошей. Сам вижу, как многие города готовятся, строят стадионы, улучшается инфраструктура. Это очень большое событие для страны, - цитирует Жулиано "СЭ".
Теги: Жулиано Зенит Сборная России
Сегодня, 02:30
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