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Владислав Третьяк: я очень рад, что Самара будет принимать матчи ЧМ

Президент Федерации хоккея России, легендарный вратарь, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк посетил Самару, где принял участие в церемонии открытия Х Всероссийских соревнований по хоккею "Кубок Владислава Третьяка". Прославленный хоккеист отметил, что получил очень приятные впечатлениями от увиденных результатов подготовки Самары к проведению матчей Чемпионата мира по футболу 2018 в России, сообщает welcome2018.com.

"Я очень рад за Самару, за регион, жителей области, что губерния будет принимать матчи Чемпионата мира, - сказал Третьяк. - В городе построен новый современный аэропорт, я прилетел и мог увидеть его. Очень хорошие впечатления, все современно. Видел, что Самара активно готовится, идет масштабное строительство дорог. А я знаю, что дороги - вопрос для Самары очень актуальный. Благодаря ЧМ-2018 город сможет их обновить. Появится современный стадион , что тоже важно. В целом, мировое первенство станет праздником для всей нашей страны. Я неоднократно бывал в Самаре, каждый год здесь проходит юношеский турнир моего имени. Приятный, красивый город, приветливые люди. Знаю, что спорт здесь очень, особенно футбол. Поэтому что могу сказать? Приезжайте в 2018 году в Самару!"
Сегодня, 17:01
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