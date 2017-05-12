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Виталий Мутко – Дмитрию Медведеву: мы всех порвём в футболе!

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с представителями спортивных сборных команд России на площадке учебно-тренировочного центра "Новогорск" поговорил с заместителем председателя правительства РФ Виталием Мутко.

Медведев задал вопрос о том, что будет с российским футболом, на что Мутко ограничился коротким комментарием, не вдаваясь в подробности: "В футболе мы всех порвём!".

Телерадиокомпания "Звезда"
Теги: Мутко Медведев
Сегодня, 19:25
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№47 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 21:04) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
А что бля если нет?
Регистрация: 6.11.2011
№46 Написал: calcio Кемерово (Сегодня, 21:04) #
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online

это случайно не после общения с конявыми докторами? на той же херне что и еременко его так штырит?


--------------------
Я узнал, что у меня
Есть огромная родня:
И тропинка,
И лесок,
В поле – каждый
Колосок...
Регистрация: 8.11.2006
№45 Написал: петя365 (Сегодня, 20:57) #
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Цитата: mongolor
за вами уже выехал воронок)

Скорее к тебе выедет тот же воронок, что бы ты вернул украденное у государства - и патриотические посты не спасут тебя от срока никак
Регистрация: 7.05.2017
№44 Написал: Св.Ин v.2 (Сегодня, 20:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Рвачей рвало на футбол....
Регистрация: 5.03.2017
№43 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:53) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Хотелось бы посмотреть, что они там курят...
Регистрация: 19.03.2017
№42 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 20:51) #
  • +3
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Чиновник употребляющий словечки типа "порвем" не имеет права занимать свой пост...
Регистрация: 22.11.2014
№41 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 20:45) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
вот кому жить хорошо! всё пох и пошли все нах....прикалываюся твари

за вами уже выехал воронок)
Регистрация: 24.04.2009
№40 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:41) #
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Мудко споук Медведеву ( вери литл панда) фром хиз харт.
Регистрация: 12.11.2007
№39 Написал: Андрей Зайцев (Сегодня, 20:40) #
  • +1
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Вы уже несколько матчей рвали,только не понятно что толи жопу толь что то еще.
Регистрация: 3.02.2015
№38 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 20:36) #
  • +2
  •  (2)

уже давно пора порвать Мудко за его пустые слова.
Регистрация: 2.03.2017
№37 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:35) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Болванчик и Айфончик- весёлые мастера.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№36 Написал: Zenitcheg Finland (Сегодня, 20:27) #
  • +1
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Болеет за:
«Барселона»
что ответил мудко, было уже неважно, ибо медведев уже заснул.


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Cataluna no es Espana!
Регистрация: 3.08.2010
№35 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 20:27) #
  • +1
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Цитата: ФКСМ_1922
Встретились два ....
smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№34 Написал: Ditrih (Сегодня, 20:26) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПОМНИ СВОИ ОБЕЩАНИЯ!!!!
Регистрация: 1.06.2014
№33 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 20:23) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Встретились два дурачка!

Очко себе не порви, Мудко


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№32 Написал: Ditrih (Сегодня, 20:23) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
даааааааа... порвать себе вы можете только ...опы
Регистрация: 1.06.2014
№31 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 20:19) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: scorpion 69
м-дааааааа уж чето он интересно курнул то? ручника или же все таки плану? такой бред нести

Жопу спасал, за правду-то башка слетит...

А так всем ясно, что ерунда сморожена с перепугу, зато всей свите и челяди весело....
Регистрация: 24.09.2013
№30 Написал: vasja санкт петербург (Сегодня, 20:18) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Газон на Крестовском вы порвали.
Меньшиков у Пётра 1 тоже воровал, но хотя бы не был настолько безнадежным руководителем.
И дороги проблемой остались и дураки
Регистрация: 22.03.2014
№29 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 20:16) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
м-дааааааа уж чето он интересно курнул то? ручника или же все таки плану? такой бред нести
Регистрация: 3.02.2011
№28 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 20:14) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sidhe
ва дебила - это сила!

Да не, они на троих соображают...
Регистрация: 24.09.2013
№27 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:09) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: perekos
Смотрящий,
нет просто из кащенко сбежал

Кто, Мутко, да он вообще странный стал, как с вами связался. Не зря про вас дурная молва идёт по стране,- встреч избегать, в разговоры не вступать, желательно обходить стороной. А сейчас в МВД появилась памятка (дсп), в свете последних событий, как с вами вести себя ппсникам, довольно лояльная, я бы по жёстче поступал.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№26 Написал: Sokrates С-Петербург (Сегодня, 20:06) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Медведеву то по х. футбол. А Мутко ответил как хотел бы слышать Медведев. И всё. Разговор закончен.
Регистрация: 8.09.2012
№25 Написал: Sidhe (Сегодня, 20:06) #
  • +2
  •  (4)
online

Два дебила - это сила!


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№24 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 20:05) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Ляпнул глупость (для сиюминутного спасения своего толстого зада) и засмеялся ПОДОБОСТРАСТНО как дурачок... Тьфу, какой лизоблюд и кретин.
Регистрация: 24.09.2013
№23 Написал: mustang (Сегодня, 20:00) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
было б смешно -если б не было так грустно
Регистрация: 23.12.2015
№22 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 19:59) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
ВИТАЛИЙ МУТКО – ДМИТРИЮ МЕДВЕДЕВУ: МЫ ВСЕХ ПОРВЁМ В ФУТБОЛЕ! и ещё по одной накатили...
Регистрация: 30.07.2014
№21 Написал: perekos Самара (Сегодня, 19:56) #
  • -1
  •  (3)

Смотрящий,
нет просто из кащенко сбежал


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We are the champions - my friends!!!!
Регистрация: 10.08.2012
№20 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 19:55) #
  • +1
  •  (1)

Непременно. На наночастицы. И на льду.
Регистрация: 30.08.2008
№19 Написал: петя365 (Сегодня, 19:54) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: rocker31
Два специалиста,блеать!

Три !
И у всех трёх дворцы для уточек
Регистрация: 7.05.2017
№18 Написал: Realist2000 (Сегодня, 19:50) #
  • +3
  •  (3)

Чего накурились-то?
Регистрация: 20.03.2017
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