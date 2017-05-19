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В Нижнем Новгороде началось строительство тренировочной площадки к ЧМ-2018
Строительство новой тренировочной площадки к чемпионату мира 2018 началось на территории детско-юношеской спортивной школе "Мещера" в Нижнем Новгороде, сообщает Welcome2018.com.
"Инспекция получила извещение о начале строительных работ по адресу: Нижний Новгород, Канавинский район, улица Карла Маркса, 17а, - говорится в сообщении. - Площадка будет построена на территории ДЮСШ "Мещера", заказчиком работ выступает администрация Нижнего Новгорода".
Согласно проекту, у детско-юношеской спортивной школы появится футбольное поле с естественным покрытием, зрительская трибуна на 500 мест, к зданию будет пристроен административно-бытовой корпус с раздевалками для спортсменов. Проект предусматривает сооружение парковок для автобусов команд, служебных машин и СМИ.
В правительстве Нижегородской области пояснили, что в рамках подготовки к чемпионату мира в Нижнем Новгороде будут реконструированы и построены три тренировочные площадки: на стадионе "Локомотив", "Мещера" и тренировочный комплекс "Мещерский".
"Инспекция получила извещение о начале строительных работ по адресу: Нижний Новгород, Канавинский район, улица Карла Маркса, 17а, - говорится в сообщении. - Площадка будет построена на территории ДЮСШ "Мещера", заказчиком работ выступает администрация Нижнего Новгорода".
Согласно проекту, у детско-юношеской спортивной школы появится футбольное поле с естественным покрытием, зрительская трибуна на 500 мест, к зданию будет пристроен административно-бытовой корпус с раздевалками для спортсменов. Проект предусматривает сооружение парковок для автобусов команд, служебных машин и СМИ.
В правительстве Нижегородской области пояснили, что в рамках подготовки к чемпионату мира в Нижнем Новгороде будут реконструированы и построены три тренировочные площадки: на стадионе "Локомотив", "Мещера" и тренировочный комплекс "Мещерский".
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