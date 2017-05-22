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Автобусы для матчей Кубка конфедераций в Сочи после турнира передадут Краснодару

Шестьдесят белорусских автобусов, которые приобрели краевые власти для перевозки пассажиров во время матчей Кубка Конфедераций 2017 года в Сочи, после турнира передадут Краснодару. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"Для приобретения 60 белорусских автобусов-шаттлов из краевого и местного бюджета с 2016 года было выделено порядка 480 млн рублей. В дальнейшем, после проведения всех масштабных спортивных мероприятий, данные машины планируется использовать на муниципальной городской и пригородной маршрутной сети Краснодара", - говорится в сообщении.

Автобусы выйдут на городские линии в Краснодаре в июле 2017 года.
Сегодня, 21:25
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