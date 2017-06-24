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Алексей Пушков: судья ошибся, как всегда, не в пользу России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал неназначенный пенальти в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017 между сборными Мексики и России.

"100-процентный пенальти. Судья ошибся, как всегда, не в нашу пользу. Можно вообще во всем мире найти других судей? Или есть только такие? Судья из Саудовской Аравии либо неравнодушен к нашей сборной, либо просто некомпетентен. Хорошо бы выбирать судью из более нейтральной страны" - написал Пушков в твиттере.
Теги: Сборная России Сборная Мексики
Сегодня, 19:14
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№2 Написал: debil (Сегодня, 19:26) #
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Где админ. Ресурс мудько вот где надо работать не дружественные нам страны и оттуда судьи да вот и подверждение красная ....где то это уже было ...
Регистрация: 30.06.2016
№1 Написал: Приговор (Сегодня, 19:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
рукожоп ошибся, как всегда, не в пользу России
Регистрация: 5.05.2017
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