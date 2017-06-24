Алексей Пушков: судья ошибся, как всегда, не в пользу России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал неназначенный пенальти в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017 между сборными Мексики и России."100-процентный пенальти. Судья ошибся, как всегда, не в нашу пользу. Можно вообще во всем мире найти других судей? Или есть только такие? Судья из Саудовской Аравии либо неравнодушен к нашей сборной, либо просто некомпетентен. Хорошо бы выбирать судью из более нейтральной страны" - написал Пушков в твиттере.