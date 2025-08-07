Алеррандро: моя адаптация весной шла не так быстро. Сейчас меня прорвет и голов будет больше

«Для нападающего всегда важно играть постоянно. Но моя адаптация весной шла не так быстро, поэтому редко выходил на поле. Сейчас, надеюсь, меня прорвет и голов будет больше. Мусаев — замечательный нападающий. Постоянно вместе тренируем завершение атаки, вы можете увидеть, как он прекрасно это делает. ЦСКА только выигрывает от того, что имеет двух таких нападающих», — заявил Алеррандро «Матч ТВ».
Напомним, что Алеррандро подписал контракт с ЦСКА зимой 2025 года, перейдя из «РБ Брагантино» за 4,2 миллиона евро. С тех пор он провел 12 матчей за ЦСКА. Но отличиться дебютным мячом бразильский форвард смог только в недавней игре против «Зенита».
Контракт с клубом рассчитан до конца 2027 года. Текущая рыночная стоимость нападающего составляет 3,5 миллионов евро по версии Transfermarkt.
Нападающий ЦСКА Алеррандро прокомментировал свой первый гол за московский клуб и поделился ожиданиями от предстоящих матчей.
