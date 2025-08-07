По информации Globo позиция российского клуба остаётся жёсткой — обсуждать продажу 28-летнего игрока сейчас не будут. Тем не менее, в Рио-де-Жанейро не теряют надежды, рассчитывая убедить «Зенит» изменить решение в ближайшее время.
Нино перешёл в стан сине-бело-голубых из «Флуминенсе» в январе 2024 года за 5 миллионов евро. С тех пор он провел 54 матча, в которых забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2028 года. Текущая рыночная стоимость 28-летнего защитника составляет 11 миллионов евро по версии Transfermarkt.
"Зенит" не отпустил одного из футболистов в Бразилию, несмотря на его желание вернуться — Globo
Санкт-петербургский «Зенит» уведомил «Флуминенсе», что не собирается отпускать центрального защитника Нино в летнее трансферное окно, несмотря на его желание вернуться в Бразилию.
Фото: ФК "Зенит"