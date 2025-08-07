Матчи Скрыть

ЦСКА оштрафован на 100 тысяч рублей после матча с "Зенитом"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет оштрафовал московский ЦСКА на 100 тыс. рублей по итогам матча 3-го тура с "Зенитом" (1:1).
Фото: "Чемпионат"
- За выход за пределы технической зоны тренеров ЦСКА Фабио Челестини и Дмитрия Крамаренко каждый из них оштрафован на 10 тыс. рублей. ЦСКА — неподобающее поведение команды, трёх игроков и официальных лиц, штраф 100 тыс. рублей - сказал Григорьянц ТАСС.

Матч между "Зенитом" и ЦСКА прошёл 3 августа на стадионе "Газпром Арена". Встреча завершилась со счетом 1:1. Нападающий ЦСКА Алеррандро вывел гостей вперед, однако Александр Соболев, реализовав пенальти, сравнял и установил окончательный счет.

У обеих команд на данный момент по 4 очка. "Зенит" идет на шестом месте в РПЛ, а ЦСКА располагается на строчку ниже.

