ЦСКА оштрафован на 100 тысяч рублей после матча с "Зенитом"

- За выход за пределы технической зоны тренеров ЦСКА Фабио Челестини и Дмитрия Крамаренко каждый из них оштрафован на 10 тыс. рублей. ЦСКА — неподобающее поведение команды, трёх игроков и официальных лиц, штраф 100 тыс. рублей - сказал Григорьянц ТАСС.
Матч между "Зенитом" и ЦСКА прошёл 3 августа на стадионе "Газпром Арена". Встреча завершилась со счетом 1:1. Нападающий ЦСКА Алеррандро вывел гостей вперед, однако Александр Соболев, реализовав пенальти, сравнял и установил окончательный счет.
У обеих команд на данный момент по 4 очка. "Зенит" идет на шестом месте в РПЛ, а ЦСКА располагается на строчку ниже.