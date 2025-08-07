Матчи Скрыть

Тюкавин назвал самое яркое приобретение "Динамо"

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин считает главного тренера Валерия Карпина самым заметным приобретением клуба в это межсезонье.

Фото: ФК "Динамо"
«Является ли Карпин главным приобретением «Динамо»? Посмотрим, как сложится сезон. Но самым ярким уже точно можно назвать», — цитирует Тюкавина РБК.

Этим летом бело-голубые объявили о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера, специалист продолжит занимать аналогичную должность в сборной России.

«Динамо» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 4 очка после трех туров. Следующий матч подопечные Валерия Карпина проведут 10 августа на выезде против ФК «Сочи».

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится