Тюкавин назвал самое яркое приобретение "Динамо"

«Является ли Карпин главным приобретением «Динамо»? Посмотрим, как сложится сезон. Но самым ярким уже точно можно назвать», — цитирует Тюкавина РБК.
Этим летом бело-голубые объявили о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера, специалист продолжит занимать аналогичную должность в сборной России.
«Динамо» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 4 очка после трех туров. Следующий матч подопечные Валерия Карпина проведут 10 августа на выезде против ФК «Сочи».
Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин считает главного тренера Валерия Карпина самым заметным приобретением клуба в это межсезонье.
Фото: ФК "Динамо"