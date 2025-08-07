Генич: судьбоносными для Станковича станут матчи с "Локомотивом", "Зенитом" и "Рубином"

«Как бы с «Локомотивом» ни сыграли, отставка не случится. Допускаю, что до конца лета это может произойти, ключевыми для Станковича будут три ближайшие игры чемпионата. Для тренера совершили приобретения, это серьезные трансферы, с ним продлили контракт — оказали доверие, но в ожиданиях было девять очков, а в таблице только четыре. При этом команда не играет в силу своего потенциала, не показывает то, что было прошлой осенью. Судьбоносными для Деяна станут матчи с «Локомотивом», «Зенитом» и «Рубином», — заявил Генич «Матч ТВ».
25-го мая московский «Спартак» объявил о продлении контракта с главным тренером Деяном Станковичем. Действующее соглашение специалиста с красно-белыми рассчитано до лета 2027 года.
В летнее трансферное окно «Спартак» вновь обновил сумму трансферного рекорда по входящему трансферу, подписав Жедсона Фернандеша за 20,78 миллионов евро.
В новом сезоне РПЛ «Спартак» набрал четыре очка в трёх матчах. В Кубке России команда стартовала с победы над «Ростовом» (2:0). Следующий матч подопечные Станковича проведут 9 августа против «Локомотива» на домашнем стадионе железнодорожников.
Футбольный комментатор Константин Генич считает, что судьба главного тренера «Спартака» Деяна Станковича может решиться в ближайших турах чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"